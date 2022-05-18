«Милан» не хочет терять Ибрагимовича и готов предложить ему любую роль

Контракт нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича истекает 30 июня и форвард пока не определился, как он продолжит свою карьеру.

Тем не менее, миланский клуб хочет сохранить шведа в любом случае, сообщает La Repubblica. «Милан» открыт для обсуждения любой роли футболиста внутри клуба.

Ранее была информация, что Ибрагимович может стать менеджером первой команды, членом тренерского штаба или даже повторить путь Паоло Мальдини в управленческой сфере.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 22 игры, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.