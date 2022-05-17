Полузащитник «Милана»: Ради команды игроки готовы на всё

Боснийский полузащитник «Милана» Раде Крунич рассказал журналистам о том, на что готовы футболисты «россонери» ради команды.

Крунич сказал, что игроки миланского клуба всегда выкладываются на поле на все сто процентов. Босниец отметил, что футболисты ради команды готовы на всё, что заметно по турнирной таблице. Полузащитник добавил, что большую в роль в успехе «Милана» также играет работа тренера Стефано Пиоли.

Напомним, что «Милан» за тур до окончания чемпионата лидирует в турнирной таблице. Раде Крунич в этом сезоне провёл в итальянской лиге 27 матчей и отметился двумя ассистами.