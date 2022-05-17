Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Милана»: Ради команды игроки готовы на всё

17 Мая 2022 • 11:28 Комментировать

Боснийский полузащитник «Милана» Раде Крунич рассказал журналистам о том, на что готовы футболисты «россонери» ради команды.

Крунич сказал, что игроки миланского клуба всегда выкладываются на поле на все сто процентов. Босниец отметил, что футболисты ради команды готовы на всё, что заметно по турнирной таблице. Полузащитник добавил, что большую в роль в успехе «Милана» также играет работа тренера Стефано Пиоли.

Напомним, что «Милан» за тур до окончания чемпионата лидирует в турнирной таблице. Раде Крунич в этом сезоне провёл в итальянской лиге 27 матчей и отметился двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Раде Крунич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
11:52 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Златан объявит о своём будущем
11:46 · Италия. Серия А
Аллегри назвал игрока, которого продаст «Ювентус»
11:28 · Италия. Серия А
Полузащитник «Милана»: Ради команды игроки готовы на всё
11:28 · Италия. Серия А
Спаллетти попросил руководство «Наполи» не продавать Кулибали
10:59 · Италия. Серия А
Теннисист Джокович назвал футболиста, который его вдохновляет
10:45 · Италия. Серия А
«Реал» летом подпишет вратаря «Наполи»
10:30 · Германия. Бундеслига
Брекало решил вернуться из «Торино» в «Вольфсбрг»
09:54 · Италия. Серия А
Погба об уходе Кьеллини из «Ювентуса»: Для меня было честью делить поле с таким игроком
09:42 · Италия. Серия А
Де Лихт останется в «Ювентусе»
09:31 · Италия. Серия А
Ибрагимович может остаться в «Милане»
09:18 · Италия. Серия А
Сарри: «Если Милинкович-Савич и уйдёт, то не в клуб Серии А»
08:58 · Италия. Серия А
Бастони о форме Перишича: «Так он и ест «странные вещи»
08:55 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич считает, что это был лучший сезон в его карьере
08:42 · Италия. Серия А
Погба отреагировал на уход Дибалы из «Ювентуса»
08:32 · Италия. Серия А
Кьеллини: Я готов поиграть за пределами Италии
Все новости
Рекомендуем