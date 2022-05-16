Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Манчини: «Кьеллини был отличным игроком для сборной, жаль, что он уходит»

16 Мая 2022 • 14:35 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу ухода из Серии А Джорджо Кьеллини и Лоренцо Инсинье.

«Жаль, что Кьеллини решил уйти, потому что он был отличным игроком для сборной и для «Ювентуса». К сожалению, для всех время проходит. Важно, что он уходит чемпионом Европы», - сказал Манчини о Кьеллини в интервью Corriere dello Sport.

Также он выразил надежду, что Инсинье приобретет дополнительный опыт в МЛС и еще сможет многое предложить национальной команде.

Оба футболиста в этом сезоне решили покинуть свои клубы. Инсинье уже договорился о переходе в «Торонто», а Кьеллини пока не сообщил о клубе, в котором продолжит карьеру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Джорджо Кьеллини Роберто Манчини Наполи Лоренцо Инсинье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
14:45 · Италия. Серия А
«Интер» снова не смог договориться с Перишичем 1
14:35 · Италия. Серия А
Манчини: «Кьеллини был отличным игроком для сборной, жаль, что он уходит»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов подписать Погба - известны условия контракта
13:59 · Италия. Серия А
«Интер» изучает возможность трансфера Суареса
13:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продлить контракт с Маттайсом де Лихтом
13:10 · Италия. Серия А
«Рома» уверена, что сможет удержать Мхитаряна
13:03 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич: «Золотой мяч? Конечно, я бы этого хотел»
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» достиг договоренности с «Болоньей» по переходу Хики
10:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» работает над трансфером Торрейры
10:29 · Италия. Серия А
Инсинье: «Неаполь – мой дом, я сюда ещё вернусь»
10:20 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес о борьбе за Скудетто: «Нужно выложиться по полной»
09:51 · Италия. Серия А
Инсайдер: «У Перишича нет договоренности ни с одним из клубов»
09:40 · Италия. Серия А
Бастони: «Верим, что «Сассуоло» сможет оказать нам услугу»
08:55 · Италия. Серия А
Аллегри разозлил вопрос журналиста об оценке сезона «Ювентуса»
08:50 · Италия. Серия А
Ибрагимович разбил окно в автобусе «Милана»
Все новости
Рекомендуем