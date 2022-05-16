Манчини: «Кьеллини был отличным игроком для сборной, жаль, что он уходит»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу ухода из Серии А Джорджо Кьеллини и Лоренцо Инсинье.

«Жаль, что Кьеллини решил уйти, потому что он был отличным игроком для сборной и для «Ювентуса». К сожалению, для всех время проходит. Важно, что он уходит чемпионом Европы», - сказал Манчини о Кьеллини в интервью Corriere dello Sport.

Также он выразил надежду, что Инсинье приобретет дополнительный опыт в МЛС и еще сможет многое предложить национальной команде.

Оба футболиста в этом сезоне решили покинуть свои клубы. Инсинье уже договорился о переходе в «Торонто», а Кьеллини пока не сообщил о клубе, в котором продолжит карьеру.