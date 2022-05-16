«Ювентус» хочет продлить контракт с Маттайсом де Лихтом

Руководство «Ювентуса» провело встречу с представителями защитника команды Маттайса де Лихта, чтобы обсудить продление контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Действующее соглашение голландского футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Нидерландов в 70 миллионов евро. За «Ювентус» защитник выступает с 2019 года.

В текущем сезоне 22-летний де Лихт провёл в составе «чёрно-белых» 40 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.