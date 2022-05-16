«Рома» уверена, что сможет удержать Мхитаряна

Представители «Ромы» заявили, что считают полузащитника Генриха Мхитаряна важной частью команды, и надеются подписать с игроком новое соглашение.

Однако, переговоры упираются в длительность срока контракта, сообщает Calciomercato. Мхитарян рассчитывает получить контракт на один год с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон и подъемными в размере 2 миллионов евро. «Рома» готова предложить аналогичные финансовые условия, но хочет подписать игрока на 2 года.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.