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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: У «Ромы» действительно особенные фанаты

15 Мая 2022 • 10:23 Комментировать

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу фанатов римской команды.

Моуринью сказал, что футболисты римской команды должны отблагодарить своих болельщиков за поддержку, а для этого нужно будет выложиться в оставшихся матчах этого сезона. Португальский специалист отметил, что не знает, всегда ли так было, но у «Ромы» действительно особенные фанаты, которые всегда гонят «волков» только вперёд.

Напомним, что на данный момент «Рома» занимает шестую строчку в итальянском чемпионате. У римского клуба также есть возможность выиграть Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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