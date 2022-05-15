Моуринью: У «Ромы» действительно особенные фанаты

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу фанатов римской команды.

Моуринью сказал, что футболисты римской команды должны отблагодарить своих болельщиков за поддержку, а для этого нужно будет выложиться в оставшихся матчах этого сезона. Португальский специалист отметил, что не знает, всегда ли так было, но у «Ромы» действительно особенные фанаты, которые всегда гонят «волков» только вперёд.

Напомним, что на данный момент «Рома» занимает шестую строчку в итальянском чемпионате. У римского клуба также есть возможность выиграть Лигу конференций.