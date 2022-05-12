Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Фабиан Руис может перейти в «Реал» в конце следующего сезона

12 Мая 2022 • 18:48 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может перейти в «Реал» в конце следующего сезона.

Контракт футболиста с итальянским клубом истекает в 2023 году и стороны пока не пришли к согласию по поводу его продления. Игрок перешел в «Наполи» из «Бетиса» в 2018 году и стал ключевым футболистом в полузащите клуба.

Ранее была информация, что Руисом интересуется «Барселона», однако, в последнее время никаких контактов между игроком и каталонским клубом замечено не было.

Как сообщает Sportmediaset, на Руиса также обратил внимание «Реал», который рассчитывает на переход полузащитника в качестве свободного агента в 2023 году.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Фабиан Руис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
19:46 · Италия. Серия А
Джеко носил щитки с эмблемой «Ромы» в финале Кубка Италии
19:41 · Англия. Премьер-лига
Моуринью мечтает увидеть Дугласа Луиса в «Роме»
19:37 · Италия. Серия А
Земан снова набросился на Моуринью
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» вступил в переговоры с Осимхеном
18:51 · Италия. Серия А
Дель Пьеро отреагировал на новость об уходе Кьеллини
18:48 · Италия. Серия А
Фабиан Руис может перейти в «Реал» в конце следующего сезона
18:38 · Италия. Серия А
Аллегри получил бан на один матч и штраф в 10 тысяч евро
18:26 · Италия. Серия А
«Барселона» сомневается в приобретении Фабиана Руиса
18:19 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Ювентус» обратили внимание на Романьоли 1
15:59 · Италия. Серия А
Осимхен о будущем: «Надеюсь, что ещё много лет буду играть под руководством Спаллетти»
14:38 · Италия. Серия А
Аллегри останется в «Ювентусе», несмотря на бестрофейный сезон 1
12:54 · Италия. Серия А
«Оценка положительная»: в «Ювентусе» довольны сезоном без трофеев 1
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру в «Милане»
12:19 · Италия. Серия А
«Рома» показала новую домашнюю форму 1 видео
12:01 · Италия. Серия А
Экс-игрок сборной Италии Баджо заявил, что больше не смотрит футбол 1
Все новости
Рекомендуем