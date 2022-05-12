Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может перейти в «Реал» в конце следующего сезона.

Контракт футболиста с итальянским клубом истекает в 2023 году и стороны пока не пришли к согласию по поводу его продления. Игрок перешел в «Наполи» из «Бетиса» в 2018 году и стал ключевым футболистом в полузащите клуба.

Ранее была информация, что Руисом интересуется «Барселона», однако, в последнее время никаких контактов между игроком и каталонским клубом замечено не было.

Как сообщает Sportmediaset, на Руиса также обратил внимание «Реал», который рассчитывает на переход полузащитника в качестве свободного агента в 2023 году.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.