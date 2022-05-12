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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини официально объявил об уходе из «Ювентуса»

12 Мая 2022 • 01:35 Комментировать

Центральный защитник Джорджо Кьеллини покинет «Ювентус» после завершения сезона.

По завершении финала кубка Италии, в котором «Ювентус» потерпел поражение от «Интера» (2:4), ветеран «старой синьоры» объявил о своём уходе после 17 лет в туринском клубе.

«Последние десять лет были великолепными, и теперь ребята должны продолжить это дело. Я сделал всё что мог и, надеюсь, оставляю что-то после себя. В понедельник я попрощаюсь с «Ювентус Стэдиум».

Это моё окончательное решение. Я счастлив уйти, будучи игроком высокого уровня, потому что на протяжении многих лет говорил о нежелании уходить на спаде.

Я выложился на полную. Скоро я стану самым большим фанатом «Ювентуса» со стороны. После стольких лет в этом клубе иной расклад просто невозможен», – заявил 37-летний Кьеллини, уже получивший предложения от клубов МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
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