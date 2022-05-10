Раноккья может остаться в «Интере»

Защитник «Интера» Андреа Раноккья может остаться в клубе на следующий сезон.

Миланский клуб может принять решение о продлении контракта с 34-летним футболистом еще на один сезон. При этом сам футболист, который выпал из основы в этом сезоне, рассчитывает на увеличение игрового времени, сообщают итальянские СМИ.

Раноккья отыграл в «Интере» большую часть карьеры, перейдя в клуб в 2010 году. Ранее были сообщения, что игрок собирается покинуть команду в летнее межсезонье.

В этом сезоне Раноккья провел в чемпионате Италии только 5 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.