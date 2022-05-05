Защитник «Наполи» Калиду Кулибали вступил в переговоры с «Барселоной». Однако, каталонский клуб может отпугнуть цена на футболиста.

Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году. За последние восемь лет 30-летний футболист зарекомендовав себя одним из самых надежных защитников в Европе.

Контракт игрока истекает в следующем году. Клуб Серии А требует за Кулибали 40 миллионов евро. Этот ценник может отпугнуть каталонский клуб, сообщает AS.

В этом сезоне Кулибали провел в чемпионате Италии 24 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.