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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали вступил в переговоры с «Барселоной»

05 Мая 2022 • 11:17 Комментировать

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали вступил в переговоры с «Барселоной». Однако, каталонский клуб может отпугнуть цена на футболиста.

Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году. За последние восемь лет 30-летний футболист зарекомендовав себя одним из самых надежных защитников в Европе.

Контракт игрока истекает в следующем году. Клуб Серии А требует за Кулибали 40 миллионов евро. Этот ценник может отпугнуть каталонский клуб, сообщает AS.

В этом сезоне Кулибали провел в чемпионате Италии 24 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Барселона Наполи Калиду Кулибали
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