Канчельскис: Тюрьма помешала Кокорину раскрыться в Италии

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал причину, из-за которой форвард Александр Кокорин не сумел раскрыться в итальянском чемпионате.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что российский нападающий не сумел раскрыться в Италии из-за тюрьмы, ведь когда ты теряешь полгода практики, то это сильно скажется на карьере. Экс-игрок отметил, что футбол нельзя обмануть, ведь подобные ситуации всегда мешают играть на высоком уровне.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорн провёл в Серии А в составе клуба из Флоренции лишь шесть матчей, но результативными действиями так и не отметился.