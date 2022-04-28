Камоцци о Хвиче: Выступать в РПЛ и в Серии А - две разные вещи

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу перехода грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Камоцци сказал Metaraitings.ru, что Хвича очень хороший футболист с большим будущим, но выступать в РПЛ и в итальянском чемпионате всё же две абсолютно разные вещи. Специалист отметил, что в качестве примера можно вспомнить Алексея Миранчука и Эльдора Шомуродова, которые здорово играли в России, но сейчас лишь эпизодически проявляют себя в Италии.

Напомним, что на данный момент Хвича Кварацхелия выступает за грузинское «Динамо» из Батуми.