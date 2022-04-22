«Интер» начал переговоры с Дибалой

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Интер» в качестве свободного агента, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «нерадзурри» начали переговоры с Дибалой, который летом станет свободным агентом. Они готовы предложить ему трёхлетний контракт на €7 млн в год.

Конкуренцию итальянскому клубу составит «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 28-летний аргентинец провёл за «зебр» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт истекает предстоящим летом.