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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» начал переговоры с Дибалой

22 Апреля 2022 • 09:33 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Интер» в качестве свободного агента, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «нерадзурри» начали переговоры с Дибалой, который летом станет свободным агентом. Они готовы предложить ему трёхлетний контракт на €7 млн в год.

Конкуренцию итальянскому клубу составит «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 28-летний аргентинец провёл за «зебр» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Дибала
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