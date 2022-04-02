«Реал» следит за ситуацией защитника «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали всерьез интересует главного тренера мадридского «Реала» — Карло Анчелотти.

Итальянец успел поработать с сенегальцем, будучи на посту главного тренера в Неаполе. Он прекрасно знаком с качествами 30-летнего игрока.

Издание Marca сообщает, что трансфер Кулибали рассматривается гипотетически, если защитник не сделает выбор в пользу своей команды.

Между Флорентино Пересом и Аурелио де Лаурентисом очень хорошие отношения. Портить контакты никто не собирается. Дополнительно «сливочные» хотели бы обсудить возможность перехода Фабиана Руиса.