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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро не единственный вариант для сборной Италии - Пирло, Пиоли и Раньери также среди кандидатов

26 Марта 2022 • 11:55 Комментировать

Андреа Пирло, Стефано Пиоли и Клаудио Раньери преьендуют на пост главного тренера Сборной Италии, сообщает SportMediaset.

Ранее La Gazzetta dello Sport предположила, что Фабио Каннаваро будет главным кандидатом на замену Манчини, упомянув, что Марчелло Липпи станет техническим директором.

Однако, по данным SportMediaset, Федерация рассматривает еще несколько кандидатов. Среди них Пирло, Пиоли и Раньери. По словам журналистки Симоны Малагутти, чиновники уже связались с Раньери и Пиоли. Пиоли недавно продлил свой контракт с «Миланом» до 2023 года, а Раньери сейчас находится без работы после увольнения из «Уотфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Сборная Италии Фабио Каннаваро Роберто Манчини Андреа Пирло Стефано Пиоли
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