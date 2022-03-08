«Милан» фаворит в борьбе за Белотти

Контракт нападающего «Торино» Андреа Белотти заканчивается этим летом и сразу несколько клубов проявляют интерес к 28 летнему футболисту.

Одним из фаворитов является «Милан» - любимый клуб детства нападающего.

По информации Calciomercato, Белотти собирается решить с вариантами продолжения карьеры будущим летом. Интерес к нему также проявляют «Аталанта», «Фиорентина», «Наполи» и «Рома».

В нынешнем сезоне, омраченном травмами, Белотти забил всего 4 гола в 14 матчах. Всего за свою карьеру в «Торино» форвард в 241 игре отличился 109 раз.