Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» фаворит в борьбе за Белотти

08 Марта 2022 • 01:49 Комментировать

Контракт нападающего «Торино» Андреа Белотти заканчивается этим летом и сразу несколько клубов проявляют интерес к 28 летнему футболисту.

Одним из фаворитов является «Милан» - любимый клуб детства нападающего.

По информации Calciomercato, Белотти собирается решить с вариантами продолжения карьеры будущим летом. Интерес к нему также проявляют «Аталанта», «Фиорентина», «Наполи» и «Рома».

В нынешнем сезоне, омраченном травмами, Белотти забил всего 4 гола в 14 матчах. Всего за свою карьеру в «Торино» форвард в 241 игре отличился 109 раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино Андреа Белотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
01:49 · Италия. Серия А
«Милан» фаворит в борьбе за Белотти
01:15 · Италия. Серия А
«Интер» не хочет отпускать Лаутаро и Корреа в сборную Аргентины
00:12 · Италия. Серия А
Удоги заинтересовал «Наполи» и «Ювентус»
00:07 · Италия. Серия А
Саншеш уже практически договорился с «Миланом»
07 Марта
23:44 · Италия. Серия А
Перишич восстановился после травмы
23:07 · Италия. Серия А
«Интер» предложил контракт Дибале
22:07 · Италия. Серия А
«Интер» включился в борьбу за Луиса Суареса
21:44 · Италия. Серия А
«Милан» интересуются Казале
21:02 · Италия. Серия А
«Милан» – лидер среди клубов топ-5 лиг по заработанным пенальти за последние 15 лет
20:49 · Италия. Серия А
Сакки: «Милан» может сохранить лидерство в Серии А до конца сезона»
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересовался Ориги
18:47 · Италия. Серия А
Сакки разочарован в Инсинье, но хвалит Осимхена
15:56 · Италия. Серия А
Спаллетти не планирует уходить из «Наполи»
14:08 · Италия. Серия А
Кришито не перейдет в «Торонто» в марте
12:03 · Италия. Серия А
Влахович был признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале
Все новости
Рекомендуем