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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Милана» знает об интересе «Барселоны» к Кесси

03 Марта 2022 • 09:30 Комментировать

Руководители «Милана» знают об интересе каталонской команды к ивуарийскому полузащитнику Франку Кесси.

Спортивный директор «россонери» Паоло Мальдини рассказал журналистам, что представители миланской команды знают об интересе «Барселоны» к ивуарийскому футболисту, но сделать с этим ничего не могут. Мальдини отметил, что «Милану» пока не удаётся договориться с Франком по поводу нового контракта.

Напомним, что действующий договор Кесси с миланским клубом рассчитан до конца этого сезона, так что летом ивуариец может на правах свободного агента перебраться в другую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси
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