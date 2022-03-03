Руководство «Милана» знает об интересе «Барселоны» к Кесси

Руководители «Милана» знают об интересе каталонской команды к ивуарийскому полузащитнику Франку Кесси.

Спортивный директор «россонери» Паоло Мальдини рассказал журналистам, что представители миланской команды знают об интересе «Барселоны» к ивуарийскому футболисту, но сделать с этим ничего не могут. Мальдини отметил, что «Милану» пока не удаётся договориться с Франком по поводу нового контракта.

Напомним, что действующий договор Кесси с миланским клубом рассчитан до конца этого сезона, так что летом ивуариец может на правах свободного агента перебраться в другую команду.