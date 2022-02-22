Три клуба Серии А претендуют на Икарди

Нападающий французского «ПСЖ» Мауро Икарди, испытывающий нехватку игрового времени в нынешнем клубе, может перейти в другую команду по окончании сезона-2021/2022.

Согласно сведениям Calciomercato, 29-летний футболист находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов итальянского чемпионата. В споре за Икарди сойдутся столичная «Рома», «Наполи» и «Милан».

Мауро имеет большой опыт выступлений в итальянской Серии А – с 2013 по 2019 год он защищал цвета миланского «Интера».

В нынешнем сезоне на счету аргентинца четыре забитых мяча в 20 поединках Лиги 1.