Игрок «Ромы» и сборной Гвинеи Амаду Диавара до конца надеялся перейти в «Валенсию». Сторона 24-летнего защитника вела активные переговоры с посредниками из «Валенсии», но в последний день переговоров связь с испанцами фактически пропала.

Полузащитник, ожидая ответа из Испании, даже отказал «Венеции» в аренде, но, судя по всему, Диавара остаётся в Риме.

Неудачные переговоры с «Валенсией» пошли во вред и самой «Роме», и игроку. Уход Диавара должен был позволить «волкам» разблокировать возможность для подписания других футболистов и разгрузить зарплатную ведомость. Полузащитник, в свою очередь, должен ещё полгода оставаться в команде, где тренер на него не рассчитывает.

Жозе Моуринью лишь 10 раз выпускал гвинейца во всех турнирах. В этих матчах Диавара отдал одну голевую передачу.