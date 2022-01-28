Сенси переходит в «Сампдорию»

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси перешел в «Сампдорию» на правах аренды из-за нехватки игрового времени в стане «нерадзурри», об этом сообщает Calciomercato.

26-летний итальянский полузащитник провел всего 12 матчей во всех соревнованиях в этом сезоне под руководством тренера Симоне Индзаги и только один раз вышел в стартовом составе на матч Серии А. Стефано пропустил семь игр в начале сезона из-за травмы медиальной боковой связки и так и не смог произвести впечатление на итальянского тренера после выздоровления.

«Сампдория» подписала футболиста на правах аренды без права выкупа по окончанию срока аренды, что означает, что он вернется в «Интер» в конце сезона. Ни один из клубов официально пока еще не объявил о сделке.