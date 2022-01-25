​Сёмин считает, что Миранчук может закрепиться в «Аталанте»

Судя по всему, Алексей Миранчук остаётся в «Аталанте» на вторую часть сезона. Казалось, что россиянин уйдёт в погоне за игровой практикой, но кадровые проблемы бергамасков открывают для полузащитника новый шанс.

По словам экс-тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, тот факт, что Джан Пьеро Гасперини решил сохранить Миранчука в команде, говорит о том, что тренер рассчитывает на игрока.

«Миранчуку по силам закрепиться в «Аталанте», все данные для этого у него есть. Когда Алексей выходит на поле, он хорошо делает свою работу», - слова Сёмина приводит sport24.

Если брать сезон 2021/2022, то Алексей Миранчук провёл 16 игр. На счету россиянина один гол и два голевых паса.