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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Севилья» поборются за Милика

22 Января 2022 • 14:54 Комментировать

Туринский «Ювентус» не сбавляет интерес к польскому нападающему Аркадиушу Милику, ныне играющему во французском чемпионате за «Марсель».

Согласно сведениям журналистов Lequipe, «старая синьора» рассчитывает оформить аренду форварда до окончания текущего сезона. При этом у итальянского гранда появился конкурент в споре за Аркадиуша. В услугах польского голеадора также заинтересована испанская «Севилья». Андалусийцы тоже не прочь взять в аренду экс-футболиста «Наполи».

В нынешнем сезоне Милик сыграл 18 поединков в составе «Марселя». На счету форварда девять забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Аркадиуш Милик
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