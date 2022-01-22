«Ювентус» и «Севилья» поборются за Милика

Туринский «Ювентус» не сбавляет интерес к польскому нападающему Аркадиушу Милику, ныне играющему во французском чемпионате за «Марсель».

Согласно сведениям журналистов Lequipe, «старая синьора» рассчитывает оформить аренду форварда до окончания текущего сезона. При этом у итальянского гранда появился конкурент в споре за Аркадиуша. В услугах польского голеадора также заинтересована испанская «Севилья». Андалусийцы тоже не прочь взять в аренду экс-футболиста «Наполи».

В нынешнем сезоне Милик сыграл 18 поединков в составе «Марселя». На счету форварда девять забитых мячей.