«Фиорентина» усилила атакующую линию польским нападающим Кшиштофом Пёнтеком. Итальянский клуб арендовал форварда у берлинской «Герты», об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте «фиалок».

В договоре прописан пункт о возможном выкупе игрока по истечении арендного соглашения. За «Фиорентину» Пёнтек будет выступать под 19-м номером.

В первой половине текущего сезона Кшиштоф сыграл девять матчей в рамках Бундеслиги и отметился одним забитым мячом.

Во флорентийском коллективе поляк будет конкурировать за место в составе с россиянином Александром Кокориным.