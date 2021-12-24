Шевченко хочет усилить «Дженоа» полузащитником «Барселоны»

Хавбек каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич, ныне выступающий на правах аренды за стамбульский «Бешикташ», может перебраться в итальянский чемпионат.

Как сообщает Calciomercato, предложить сотрудничество 31-летнему боснийцу намерен генуэзский «Дженоа», который тренирует украинец Андрей Шевченко. «Грифоны» рассчитывают оформить аренду полузащитника до окончания сезона.

Миралем имеет опыт выступлений в Серии А. Он поиграл здесь за столичную «Рому» и туринский «Ювентус».

В сезоне-2021/2022 Пьянич провел 11 матчей в чемпионате Турции и отметился двумя голевыми передачами.