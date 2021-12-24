Моуринью списал одного из игроков «Ромы»

Нападающий Борха Майораль, выступающий на правах аренды за «Рому», будет досрочно возвращен в мадридский «Реал». Об этом сообщается на страницах Football-Italia.

Согласно сведениям итальянских СМИ, наставник «волков» Жозе Моуринью больше не заинтересован в услугах испанского футболиста. У римского клуба есть право выкупа Майораля за 20 миллионов евро, однако клуб вряд ли им воспользуется. «Особенный» дал четко понять, что для Борхи нет места в команде.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 24-летний нападающий принял участие в четырех поединках, не отметившись результативными действиями.