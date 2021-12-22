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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» может подать иск, не желая отпускать игроков на Кубок Африки

22 Декабря 2021 • 19:10 Комментировать (5)

Адвокат «Наполи» Маттиа Грассани заявил о том, что клуб может отказаться отпускать игроков на Кубок Африки.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, судебные иски возможны. Этот турнир отнимает у клубов ценные ресурсы. Если бы мы были уверены в ситуации на 99%, всё было бы иначе. Но клубы вложили много денег в игроков. Если, например, Виктор Осимхен заразится коронавирусом, с этим будет трудно справиться.

Сначала будет иск, чтобы предотвратить вызов игроков. Если стандарты здоровья в стране, где пройдёт турнир, будут низкими по сравнению с Европой, может быть больше исков», - сказал адвокат CalcioNapoli24.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
22 Декабря 2021 в 20:40
Не думал что скажу это - но в данном случае я полностью согласен с руководством Наполи.
BESTJuventus21
22 Декабря 2021 в 19:33
не говоря уже о том, что играть за свою сборную, мечта для каждого футболиста. какая будет мотивация у твоего Осимхена, если ты ему перекроешь кислород. ну ну. посмотрим))
BESTJuventus21
22 Декабря 2021 в 19:32
новые методы от грязного ДеЛаурентиса
sagittarius
22 Декабря 2021 в 19:31
Что значит «Cтандарты здоровья в стране, где пройдёт турнир, будут низкими по сравнению с Европой»? B Европе эти стандарты не различаются в зависимости от страны и у всех всё одинаково?
id152079006
22 Декабря 2021 в 19:23
Разумно!
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