​«Наполи» может подать иск, не желая отпускать игроков на Кубок Африки

Адвокат «Наполи» Маттиа Грассани заявил о том, что клуб может отказаться отпускать игроков на Кубок Африки.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, судебные иски возможны. Этот турнир отнимает у клубов ценные ресурсы. Если бы мы были уверены в ситуации на 99%, всё было бы иначе. Но клубы вложили много денег в игроков. Если, например, Виктор Осимхен заразится коронавирусом, с этим будет трудно справиться.

Сначала будет иск, чтобы предотвратить вызов игроков. Если стандарты здоровья в стране, где пройдёт турнир, будут низкими по сравнению с Европой, может быть больше исков», - сказал адвокат CalcioNapoli24.