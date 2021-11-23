​Кокорин действительно тренируется в общей группе – «Фиорентина»

Информация о возвращении Александра Кокорина к занятиям в общей группе нашла подтверждение. В пресс-службе «Фиорентины» рассказали «Спорт-Экспрессу», что российский футболист уже тренируется полноценно.

Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» регулярно высмеивается в среде футбольных фанатов как в России, так и в Италии. Дело в том, что за игрока поручились Фабио Капелло и Роберто Манчини, но за десять месяцев в Италии Кокорин принял участие лишь в семи матчах и ни разу не забил.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.