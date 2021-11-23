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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин действительно тренируется в общей группе – «Фиорентина»

23 Ноября 2021 • 19:27 Комментировать

Информация о возвращении Александра Кокорина к занятиям в общей группе нашла подтверждение. В пресс-службе «Фиорентины» рассказали «Спорт-Экспрессу», что российский футболист уже тренируется полноценно.

Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» регулярно высмеивается в среде футбольных фанатов как в России, так и в Италии. Дело в том, что за игрока поручились Фабио Капелло и Роберто Манчини, но за десять месяцев в Италии Кокорин принял участие лишь в семи матчах и ни разу не забил.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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