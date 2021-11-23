В воскресенье вечером «Рома» обыграла на выезде «Дженоа» со счётом 2:0. Оба гола после выхода на замену забил 18-летний Феликс Афена-Гьян, для которого это были первые голы за основу римлян.

После игры главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пообещал Феликсу приобрести пару обуви за 800 евро. Португальский тренер сдержал слово. Соответствующее видео молодой футболист опубликовал на своей страничке в «Инстаграме».

«Навеки благодарен, сэр. Я заставлю вас гордиться мной», - написал Афена-Гьян в подписи к видер.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в таблице итальянской Серии А.