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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Наполи» Лосано: «Хочу играть в более сильной команде»

18 Ноября 2021 • 08:42 Комментировать

Мексиканский форвард Ирвинг Лосано заявил о намерении перейти в более сильную команду. В настоящий момент нападающий выступает в составе «Наполи».

«Сейчас я играю в достаточно конкурентоспособном коллективе с хорошими партнерами. Я чувствую, что прогрессирую. Но если честно, мне бы хотелось играть в более сильной команде. Я считаю себя очень амбициозным футболистом и ставлю перед собой только самые высокие задачи», - приводит слова мексиканца портал Goal.com.

Ирвинг присоединился к неаполитанцам в 2019 году. В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано
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