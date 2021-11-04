Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 215 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Назван единственный клуб, который заинтересован в трансфере Азара

04 Ноября 2021 • 12:43 Комментировать

Мадридский «Реал» планирует расстаться с бельгийским полузащитником Эденом Азаром в зимнее трансферное окно. По сообщениям журналистов El Nacional, в «королевском» клубе больше не верят в футболиста, а потому хотят отбить какую-то сумму за его трансфер.

«Бланкос» уже предложили Азара ряду европейских грандов, однако только один из них готов обсудить возможный переход бельгийца. Этим клубом является туринский «Ювентус». При этом «старая синьора» не готова к оформлению полноценного трансфера полузащитника. Туринцы рассматривают вариант с арендой.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, текущая стоимость Эдена составляет 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
12:43 · Италия. Серия А
Назван единственный клуб, который заинтересован в трансфере Азара
11:44 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов побороться за Кесси
11:34 · Италия. Серия А
Дибала продлит контракт с «Ювентусом» в течение двух недель
10:48 · Россия. Премьер-лига
​В «Роме» прокомментировали слухи об интересе к Азмуну
10:27 · Голландия. Эредивизие
«Интер» предложил контракт вратарю «Аякса»
10:17 · Россия. Премьер-лига
«Фиорентина» отреагировала на информацию об интересе к Азмуну
09:22 · Италия. Серия А
​«Интер» готовится объявить о продлении контракта с Бареллой
03 Ноября
22:45 · Англия. Премьер-лига
В услугах Иско заинтересованы «Ньюкасл» и «Ювентус» слухи
22:34 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» бывшего подопечного по «Интеру» слухи
21:39 · Италия. Серия А
Моуринью собирается пригласить в «Рому» защитника «Реала» слухи
21:09 · Италия. Серия А
Пирло открыт для предложений «Сампдории» и «Дженоа»
20:15 · Италия. Серия А
Вундеркинд «Ювентуса» намерен завершить карьеру в возрасте 19 лет из-за депрессии
18:58 · Италия. Серия А
​Видаль допускает свой переход в АПЛ
17:53 · Россия. Премьер-лига
​За Азмуном следил скаут клуба Серии А 2
16:19 · Италия. Серия А
​Конте: «Я начал и закончил эру доминирования «Ювентуса» 1
Все новости
Рекомендуем