Назван единственный клуб, который заинтересован в трансфере Азара

Мадридский «Реал» планирует расстаться с бельгийским полузащитником Эденом Азаром в зимнее трансферное окно. По сообщениям журналистов El Nacional, в «королевском» клубе больше не верят в футболиста, а потому хотят отбить какую-то сумму за его трансфер.

«Бланкос» уже предложили Азара ряду европейских грандов, однако только один из них готов обсудить возможный переход бельгийца. Этим клубом является туринский «Ювентус». При этом «старая синьора» не готова к оформлению полноценного трансфера полузащитника. Туринцы рассматривают вариант с арендой.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, текущая стоимость Эдена составляет 25 миллионов евро.