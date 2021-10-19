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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло может возобновить тренерскую карьеру в Серии А

19 Октября 2021 • 22:33 Комментировать
Сампдория
...
Специя
1.67 4.15 4.70
22.10 21:45

Андреа Пирло, который по окончании прошлого сезона покинул должность наставника «Ювентуса», может вернуться к тренерской деятельности уже в ближайшее время.

По информации местного издания Calciomercato, в услугах итальянского специалиста заинтересована «Сампдория». Команда под руководством Роберту Д’Аверсу неудачно начала сезон, расположившись в зоне вылета Серии А.

Стоит напомнить, что ранее Пирло связывали с возможной работой в «Барселоне» и «Арсенале», но конкретных предложений экс-игроку сборной Италии так и не поступило.

Согласно источнику, о трудоустройстве Пирло в «Сампдорию» может стать известно уже 22 октября, если клуб оступится в поединке со «Специей».

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло
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