Агент де Врея хочет, чтобы футболист играл в АПЛ

Защитник «Интера» Стефан де Врей следующим летом может сменить клуб. По данным La Repubblica, его агент Мино Райола нацелен договориться о трансфере с одним из клубов АПЛ.

Ранее стало известно, что футболиста хотят заполучить «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Сам игрок в феврале 2021 года собирался подписать соглашение с «Интером».

В нынешнем сезоне Стефан сыграл 9 поединков. Также в его активе 7 встреч за сборную Нидерландов.

Действующее соглашение с футболистом истекает летом 2023 года. До этого де Врей играл за римский «Лацио».