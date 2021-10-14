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Чемпионат Италии. Серия А

Агент де Врея хочет, чтобы футболист играл в АПЛ

14 Октября 2021 • 00:16 Комментировать

Защитник «Интера» Стефан де Врей следующим летом может сменить клуб. По данным La Repubblica, его агент Мино Райола нацелен договориться о трансфере с одним из клубов АПЛ.

Ранее стало известно, что футболиста хотят заполучить «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Сам игрок в феврале 2021 года собирался подписать соглашение с «Интером».

В нынешнем сезоне Стефан сыграл 9 поединков. Также в его активе 7 встреч за сборную Нидерландов.

Действующее соглашение с футболистом истекает летом 2023 года. До этого де Врей играл за римский «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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