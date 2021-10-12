​Доннарумма пришёл на телешоу с татуировкой в виде эмблемы «Милана»

Болельщики «Милана» серьёзно рассердились на Джанлуиджи Доннарумму, который не стал продлевать контракт, а перешёл в «ПСЖ» летом. Во время недавней игры за сборную Италии на «Сан-Сиро» фанаты освистывали Доннарумму каждый раз, когда он касался мяча.
В своих интервью Доннарумма раз за разом подчёркивает, как он любит «Милан». Между тем, вратарь пришёл на телешоу Le Iene с татуировкой в виде эмблемы «Милана». Правда, татуировка была временной.
- Когда вы приедете в Париж, сделаете эту татуировку постоянной? – спросил у Доннаруммы журналист.
- Посмотрим, посмотрим… Ладно! – ответил футболист «ПСЖ».
Я за этот клуб ну просто с детства мечтал играть...А как же Ваша тату с клубом?-А,эта?Эта временная,я набью себе другую.