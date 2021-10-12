Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​Доннарумма пришёл на телешоу с татуировкой в виде эмблемы «Милана»

12 Октября 2021 • 13:27 Комментировать (1)

Болельщики «Милана» серьёзно рассердились на Джанлуиджи Доннарумму, который не стал продлевать контракт, а перешёл в «ПСЖ» летом. Во время недавней игры за сборную Италии на «Сан-Сиро» фанаты освистывали Доннарумму каждый раз, когда он касался мяча.

В своих интервью Доннарумма раз за разом подчёркивает, как он любит «Милан». Между тем, вратарь пришёл на телешоу Le Iene с татуировкой в виде эмблемы «Милана». Правда, татуировка была временной.

- Когда вы приедете в Париж, сделаете эту татуировку постоянной? – спросил у Доннаруммы журналист.

- Посмотрим, посмотрим… Ладно! – ответил футболист «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Новостей Обзор
12 Октября 2021 в 13:59
Было комичнее.Вот перевод этой передачи.
Я за этот клуб ну просто с детства мечтал играть...А как же Ваша тату с клубом?-А,эта?Эта временная,я набью себе другую.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
13:47 · Италия. Серия А
​Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» стал игроком «Венеции» официально
13:39 · Италия. Серия А
​Ибрагимович не поможет «Милану» на выходных
13:27 · Италия. Серия А
​Доннарумма пришёл на телешоу с татуировкой в виде эмблемы «Милана» 1
00:55 · Италия. Серия А
«Фиорентина» может обменять Влаховича на Кулушевски слухи
11 Октября
23:56 · Италия. Серия А
Рибери получил травму на тренировке
22:57 · Италия. Серия А
«Милан» нацелен сохранить Тео Эрнандеса
22:27 · Италия. Серия А
Агент – о контракте Пиоли: «Переговоры идут каждый день»
20:31 · Италия. Серия А
«В Кокорина верят только писатели-фантасты»: журналист раскритиковал российского форварда
17:55 · Италия. Серия А
Жиру: «Со Златаном будет легче что-то выиграть в «Милане»
17:46 · Италия. Серия А
Жиру: Счастлив забивать за «Милан», как мой кумир Шевченко
14:31 · Италия. Серия А
Это’о: «В «Интере» у нас была команда тренеров с уникальным главным тренером Моуринью»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не станет бороться за Влаховича
11:27 · Италия. Серия А
Белотти готов перейти в «Милан»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель извинился перед фанатами «Интера» за трансфер Лукаку 2
10 Октября
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Интер» мог опередить «Манчестер Сити» в борьбе за Жезуса
Все новости
Рекомендуем