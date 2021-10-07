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Чемпионат Италии. Серия А

​Ремзи намекнул на то, что методы тренировок в «Ювентусе» ему не подходят

07 Октября 2021 • 19:14 Комментировать

Аарон Ремзи провёл на поле только 106 минут в матчах «Ювентуса» в сезоне 2021/2022. Полузащитник сборной Уэльса, который часто оказывается в клубном лазарете, перед игрой против Чехии намекнул на то, что методы тренировок в «старой синьоре» ему не подходят.

«По сравнению со сборной Уэльса в моём клубе другая философия и другие методы тренировок. Здесь, в сборной, есть много людей, которые на протяжении долгих лет работают со мной. Они знают, как выжать из меня максимум, что позволяет мне регулярно выходить на поле, что я показал на чемпионате Европы», - цитирует Ремзи Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Уэльса Аарон Ремзи
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