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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» приблизилась к продлению контракта с Пеллегрини слухи

28 Сентября 2021 • 19:59 Комментировать

По итогам последней встречи с представителями Лоренцо Пеллегрини «Рома» приблизилась к договорённости о новом контракте со своим капитаном, сообщает Sky Sport Italia. Сделка практически оформлена. 

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ещё несколько недель назад сказал, что со слов самого Пеллегрини он знает, что футболист останется в команде.

Отметим, что действующее трудовое соглашение Лоренцо Пеллегрини с «Ромой» рассчитано до конца июня 2022 года. Всего за клуб полузащитник провёл 160 матчей,  в которых забил 27 голов и отдал 36 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лоренцо Пеллегрини
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