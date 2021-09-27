«Милан» хочет подписать полузащитника «Атлетико»

Мексиканский хавбек Эктор Эррера может покинуть мадридский «Атлетико» и продолжить карьеру в чемпионате Италии, где интерес к нему проявляет «Милан».

По сообщениям El Gol Digital, руководство итальянского топ-клуба рассчитывает заполучить футболиста в зимнее трансферное окно. Что касается «матрасников», то они не планируют отпускать Эрреру.

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к мексиканцу со стороны «Ромы».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эррера принял участие в трех встречах и получил желтую карточку. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.