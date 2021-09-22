Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело угодил в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Juventusnews24, ДТП произошло во вторник утром, когда Артур ехал в медицинский центр для прохождения планового обследования. Отмечается, что бразильский футболист не является виновником ДТП.

К счастью, Артур в аварии не пострадал. А вот его автомобилю – роскошному «Феррари» понадобится дорогостоящий ремонт из-за серьёзных повреждений в правой части.

#Arthur coinvolto in un incidente questa mattina. Il brasiliano, non responsabile dell’accaduto, è rimasto illeso pic.twitter.com/ybxIS7N59n — JuventusNews24.com (@junews24com) September 22, 2021

Артур Мело в этом сезоне ещё не играл за «Ювентус». В июле он перенёс операцию на ноге. Возвращение бразильца в строй ожидается в октябре.