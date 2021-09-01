«Наполи» намерен продлить контракт с Инсинье

«Наполи» намерен в ближайшее время продлить контракт с нападающим клуба Лоренцо Инсинье, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, руководством неаполитанцев намерено сделать это приоритетной задачей.

Нынешний контракт Инсинье истекает в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Барселона» и «Тоттенхэм», однако в Неаполе уверены, что им удастся подписать новое соглашение с игроком, который является капитаном команды.

Напомним, что Инсинье является воспитанником «Наполи». В нынешнем сезоне на его счету два матча в Серии А, в которых он отметился одним забитым мячом.