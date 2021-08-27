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Серия А

Абрахам: «Моуринью – победитель»

27 Августа 2021 • 19:39 Комментировать

Английский нападающий Тэмми Абрахам, недавно перешедший в римскую «Рому» из стана лондонского «Челси», рассказал, что повлияло на его решение.

«Моуринью оказал на меня очень сильное влияние, переубеждая перейти в «Рому». Он – победитель. Конечно, усилия приложил не только он. Тони Рюдигер ранее играл здесь, а когда мы были в «Челси», он очень хорошо высказывался о клубе», - сказал Абрахам на сегодняшней пресс-конференции.

Вчера «Рома» под руководством Жозе Моуринью переиграла турецкий «Трабзонспор» 3:0 и оформила путёвку в групповой этап Лиги конференций. Соперниками римлян на данной стадии станут болгарское ЦСКА София, норвежский «Будё» и украинская «Заря».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Жозе Моуринью Трабзонспор Антонио Рюдигер Тэмми Абрахам
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