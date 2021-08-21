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Италия. Серия А

«Милан» согласовал переход форварда «Монако»

21 Августа 2021 • 15:35 Комментировать
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Переход нападающего Пьетро Пеллегри из «Монако» в «Милан» почти свершившийся факт, утверждает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны договорились об условиях трансфера. Вице-чемпион Серии А арендует 20-летнего форварда на один сезон с правом выкупа за семь миллионов евро. За аренду «россонери» заплатят один миллион.

Пеллегри является воспитанником генуэзского «Дженоа». В «Монако» он оказался в 2018 году.

Итальянец принял участие в 16 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Франции. Пьетро записал на свой счет один результативный выстрел.

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Милан Пьетро Пеллегри Трансферы футбола - лето 2021
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