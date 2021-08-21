«Милан» согласовал переход форварда «Монако»

Переход нападающего Пьетро Пеллегри из «Монако» в «Милан» почти свершившийся факт, утверждает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны договорились об условиях трансфера. Вице-чемпион Серии А арендует 20-летнего форварда на один сезон с правом выкупа за семь миллионов евро. За аренду «россонери» заплатят один миллион.

Пеллегри является воспитанником генуэзского «Дженоа». В «Монако» он оказался в 2018 году.

Итальянец принял участие в 16 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Франции. Пьетро записал на свой счет один результативный выстрел.