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Италия. Серия А

Пеллегрини: «Моуринью дал «Роме» менталитет победителей»

19 Августа 2021 • 20:53 Комментировать
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Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини доволен назначением одиозного португальского коуча Жозе Моуринью на должность алленаторе «волков».

«Теперь мы единое целое. Мы работаем как команда. Тем не менее, мы все ещё полны решимости достичь успеха. Даже в контрольных поединках мы не позволяли себе сдаваться. Это очень ярко прослеживалось.

Провели работу в направлении усиления нашего менталитета. С приходом Моуринью была серьёзно поднята планка. Он дал «Роме» менталитет победителей. Нужно привыкнуть к успехам», - приводит слова Лоренцо Пеллегрини Sky Sport Italia.

Напомним, что полузащитник «джалоросси» пропустил Евро-2020 из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лоренцо Пеллегрини
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