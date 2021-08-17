Известны детали перехода Флоренци в «Милан»

«Милан» близок к подписанию защитника Алессандро Флоренци, правами на которого владеет столичная «Рома».

Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, стороны подпишут арендное соглашение, рассчитанное на один сезон. За переход игрока «россонери» заплатят один миллион евро. В договоре будет прописана опция выкупа 30-летнего исполнителя за 3,5-4 миллиона, сообщает источник.

Ранее стало известно, что Алессандро уже дал добро на переход в миланский гранд.

В сезоне-2020/2021 Флоренци на правах аренды выступал за французский «ПСЖ». Защитник принял участие в 21 поединке Лиги 1, забил два гола и отдал результативную передачу.