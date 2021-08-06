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Италия. Серия А

«Ювентус» извинился за оскорбительный твит

06 Августа 2021 • 00:54 Комментировать
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Туринский «Ювентус» вынужден был извиниться за твит, в котором был найден расистский жест, сообщает BBC.

Известно, что в «Твиттере» женской команды клуба была опубликована фотография, на которой одна из футболисток изобразила узкие глаза. Общественность в лице большого числа недовольных комментариев сочла данный жест расистским. Спустя 20 минут твит удалили.

Через некоторое время появилось заявление, в котором «Ювентус» принес свои извинения за случившееся. Клуб заверил, что данный твит не имел цели кого-либо оскорбить или вызвать расовые разногласия: «Ювентус» всегда был против расизма и дискриминации».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус расизм
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