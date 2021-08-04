​Дзаньоло: «С каждым днём я становлюсь увереннее»

Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло, пропустивший весь прошлый сезон из-за разрыва «крестов», дал комментарий для клубного телевидения.

«Всё идёт хорошо. Мы всегда тренируемся с улыбками на лицах, и нам очень приятно выходить на футбольное поле. В предсезонке это очень важно. Мы должны быть готовы к первой игре чемпионата.

Я в порядке. С каждым днём я становлюсь всё более уверенным в своих силах, работая с командой после длительного перерыва. У нас хорошая команда, и я надеюсь внести весомый вклад в новом сезоне», - высказался Дзаньоло.

Напомним, что с июля главным тренером «Ромы» является Жозе Моуринью.