Недвед подтвердил, что «Ювентус» сделал предложение по Локателли

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подвердил, что «Ювентус» сделал предложение «Сассуоло» по поводу трансфера полузащитника Мануэля Локателли.

«Мы провели переговоры с «Сассуоло» и сделали им хорошее предложение, учитывая то, как коронавирус повлиял на трансферный рынок. Мы уверены, что это хорошая цена и рассчитываем завершить этот переход, как можно быстрее», - цитирует Недведа журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет взять Локателли в аренду на год, с последующим правом выкупа за 30 миллионов евро. Сам игрок тоже хочет продолжить карьеру в туринском клубе и отклонил предложение «Арсенала».