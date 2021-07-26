Бароне: «Влахович – игрок «Фиорентины». Очень важный игрок»

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне высказался по поводу переговоров клуба с сербским нападающим Душаном Влаховичем по поводу продления контракта.

«Влахович – игрок «Фиорентины». Очень важный игрок. Мы на связи каждый день, работаем над продлением соглашения. Надеемся, мы сделаем это как можно скорее», - сказал Бароне в интервью TGR.

Душан Влахович является первым игроком в истории «Фиорентины», родившимся в 21 веке, проведшим матч в стартовом составе.

В прошлом сезоне Влахович в 37 матчах за «фиалок» отметился 21 точным ударом. Действующее соглашение игрока с клубом действует до лета 2023 года.