Лаутаро Мартинес: «Месси - лучший в мире, он является примером для всех в сборной»

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26 Июля 2021, 08:32,
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Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Лео - лучший футболист мира, он проводит тренировки на максимальных скоростях и является примером для всех в сборной. Месси - аргентинец, он наш. Лионель постоянно дает мне полезные советы», - приводит слова Лаутаро Ole.
Стоит напомним, что аргентинская сборная триумфовала на недавнем Кубке Америки, проходившем в Бразилии. В финальном поединке «альбиселесте» минимально одолели хозяев континентального турнира со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Анхель ди Мария.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес
Ну да, ну да, прекрасный пример, как надо капризничать, убегать из сборной, сдуваться в половине важных матчей, забирать себе чужие лавры, гасить неугодных игроков сборной и прочие прекрасные примеры