Лаутаро Мартинес: «Месси - лучший в мире, он является примером для всех в сборной»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Лео - лучший футболист мира, он проводит тренировки на максимальных скоростях и является примером для всех в сборной. Месси - аргентинец, он наш. Лионель постоянно дает мне полезные советы», - приводит слова Лаутаро Ole.

Стоит напомним, что аргентинская сборная триумфовала на недавнем Кубке Америки, проходившем в Бразилии. В финальном поединке «альбиселесте» минимально одолели хозяев континентального турнира со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Анхель ди Мария.