Влахович и «Фиорентина» близки к соглашению по новому контракту

Сербский нападающий итальянской «Фиорентины» Душан Влахович в скором времени может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Влахович близок к подписанию соглашения с клубом ещё на три года, с зарплатой в районе 3 миллионов евро без учета бонусов. Также «Фиорентина» обсуждает с агентом игрока возможность включения в контракт серба опции выкупа за сумму отступных в 70 миллионов евро. На данный момент, это единственное, что стоит на пути подписания Влаховичем нового контракта с «фиалками».

В прошлом сезоне Душан Влахович сыграл за «Фиорентину» 37 матчей в рамках итальянской Серии А, записав в свой актив 21 гол и 3 голевых передачи.