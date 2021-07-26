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Влахович и «Фиорентина» близки к соглашению по новому контракту

26 Июля 2021, 00:25,

Сербский нападающий итальянской «Фиорентины» Душан Влахович в скором времени может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Влахович близок к подписанию соглашения с клубом ещё на три года, с зарплатой в районе 3 миллионов евро без учета бонусов. Также «Фиорентина» обсуждает с агентом игрока возможность включения в контракт серба опции выкупа за сумму отступных в 70 миллионов евро. На данный момент, это единственное, что стоит на пути подписания Влаховичем нового контракта с «фиалками».

В прошлом сезоне Душан Влахович сыграл за «Фиорентину» 37 матчей в рамках итальянской Серии А, записав в свой актив 21 гол и 3 голевых передачи.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Фиорентина, Душан Влахович
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