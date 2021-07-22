Агент Лазаро: «Сейчас неподходящее время говорить о трансфере»

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22 Июля 2021, 19:04,
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Макс Хагмайр, представляющий интересы игрока «Интера» Валентино Лазаро, высказался насчёт слухов о будущем игрока.
«Мне бы не хотелось обсуждать его возможный переход в «Бенфику». Сейчас совершенно неподходящее время говорить о трансфере», - считает агент австрийца.
«Всегда есть возможность сменить работу. Но есть также много других крупных клубов. Они заинтересованы в нём. «Бенфика» - интересный вариант, но пока ещё не было достигнуто никаких договорённостей. Мы проанализируем все доступные варианты», - отметил Хагмайр в общении с O Jogo.
Напомним, что по ходу прошлого сезона Валентино Лазаро выступал на условиях аренды на «Боруссию» Мёнхенгладбах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Интер Милан, Бенфика, Валентино Лазаро