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Агент Лазаро: «Сейчас неподходящее время говорить о трансфере»

22 Июля 2021, 19:04,

Макс Хагмайр, представляющий интересы игрока «Интера» Валентино Лазаро, высказался насчёт слухов о будущем игрока.

«Мне бы не хотелось обсуждать его возможный переход в «Бенфику». Сейчас совершенно неподходящее время говорить о трансфере», - считает агент австрийца.

«Всегда есть возможность сменить работу. Но есть также много других крупных клубов. Они заинтересованы в нём. «Бенфика» - интересный вариант, но пока ещё не было достигнуто никаких договорённостей. Мы проанализируем все доступные варианты», - отметил Хагмайр в общении с O Jogo.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Валентино Лазаро выступал на условиях аренды на «Боруссию» Мёнхенгладбах.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Интер Милан, Бенфика, Валентино Лазаро
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