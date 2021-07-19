«Наполи» может продать Инсинье этим летом

Вингер Лоренцо Инсинье может покинуть «Наполи» до закрытия летнего трансферного окна, об этом информирует Corriere dello Sport.

По данным источника, стороны так и не смогли договориться о пролонгации трудового соглашения, истекающего летом 2022 года. Неаполитанцы боятся потерять игрока бесплатно, поэтому готовы рассмотреть варианты его продажи этим летом. Клуб рассчитывает выручить с трансфера Инсинье порядка 25-30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Лоренцо со стороны каталонской «Барселоны».

Цвета «Наполи» вингер защищает с 2009 года. В минувшем сезоне Серии А он провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал семь результативных передач.